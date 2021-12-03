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Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti
Uşak’ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
UŞAK 03.12.2021, 15:46
Uşak’ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Eşme ilçesine bağlı İsalar köyünde ikamet eden Z.B., rahatsızlanarak Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hasta şahıs, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Z.B., hayatını kaybetti. Z.B.’nin metil alkolden zehirlenmesinden şüphe edilirken kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.