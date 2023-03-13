Kütahya İl Müdürlüğü görevinden istifa edip Uşak AK Parti’den aday adayı oldu

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tahir Emre Can, AK Parti’den Uşak milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Uşak Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ile Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevleri sonrasında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Türkiye Gençlik Vakfı Uşak Kurucu İl Başkanı Tahir Emre Can, görevinden istifa ederek AK Parti’den Uşak milletvekili aday adayı oldu.

Doğup büyüdüğü Uşak ve Türkiye’ye hizmet etmek adına küçük yaşlardan bu yanan siyasete ilgi duyduğunu belirten Tahir Emre Can, “Uşak Ak Parti Gençlik Kolları Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde kurucu başkan olarak görev aldım. 2004 yılında AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildim. Yeni Türkiye’ye gönül vermiş Ak gençlerin de desteğiyle 2 yıl boyunca birçok başarılı projeye ve programa imza attık. 2006 yılında memur olduktan sonra aktif siyasetin içinde yer alamasam da yaptığım her görevde davama, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ülkeme hizmetten geri durmadım. Uşak’taki bin 600 kişilik yurt kapasitesinin önce 8 bine ardından 10 bine çıkarılmasında öncülük etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedeflediği ‘okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren’ bir gençliğin yolunu açmak adına mücadele ettim. Bunda sonra süreçte ise Uşak ve Türkiye’ye faydalı hizmetler sunabilmek için Uşak milletvekili aday adayı olmaya karar verdim” dedi.