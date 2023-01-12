Kurtuluş Savaşı şehidi Çeçeli Kara Murat’ın mezarı yenilendi

Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e ulaşmak isteyen Yunanistan ordusunu yanlış yöne götürerek şehit edilen Çeçeli Kara Murat’ın mezarı Uşak İl Özel İdaresi ekiplerince yenilendi.

Kurtuluş Savaşı döneminde İzmir’e ulaşmak için çabalayan Yunanistan ordusunu yanlış yöne götürerek, Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştiren Kurtuluş Savaşı Şehidi Çeçeli Kara Murat’ın Banaz’a bağlı Karacahisar’da bulunan mezarı yenilendi. Yapılan restorasyon çalışmasıyla Kurtuluş Savaşı Şehidi’nin eskiyen mezarı yenilendi. İl Özel İdaresi’nin titiz çalışmalarıyla gerçekleştirilen çalışma kısa sürede tamamlanırken mezarın üzerine de ay yıldız desen yapıldı.