Kundaklanan araç kullanılmaz hale geldi

Uşak’ta kimliği belirsiz kişilerce camı kırılmasının ardından kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken yaşanan olaylar da anbean çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak’ta Merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler, gece geç saatlerde Özhan Alhan’a ait olan 64 AD 290 plakalı otomobile saldırıda bulundu. Önce aracın camlarını kıran kişiler, sonrasında da kırık camdan aracı içeriden aleve verdi. Yaşanılan patlama sesinin ardından yanan aracı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken ekiplerce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca meydana gelen kundaklama çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.