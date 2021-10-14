Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Operasyona gelen ekipler şaşkına döndü

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarısı olması, adeta pes dedirtti.