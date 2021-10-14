banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

UŞAK 14.10.2021, 12:39
Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Operasyona gelen ekipler şaşkına döndü

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarısı olması, adeta pes dedirtti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1