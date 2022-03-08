"Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi Uşak Üniversitesi’nde anıtıldı

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin üçüncü toplantısı, proje ortağı Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte; proje tanıtımı, Uşak Üniversitesi ve Olgunlaşma Enstitüleri İzmir tanıtım filmlerinin gösterimi, “Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık” temalı konferans, kültürel kıyafetlerin sergilendiği defile ve müzik dinletisi gerçekleşti.

Etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, proje ortağı Uşak, Akdeniz, Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitelerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş toplantının açılış konuşmasında, üniversitelerin bilim yuvası olduğu kadar, ülkelerin ve toplumların geleceğine yön verecek nesillerin, belirgin bir bilinç ve düşünce düzeyine ulaşmaları için de mevcudiyet göstermekte olduklarını belirtti. Sözlerine devam eden Rektör Ekrem Savaş; “Biz Uşak Üniversitesi olarak bu sorumluluğu her çalışmamıza ince ince işlemeye çalıştık. Bölgemizin ve ülkemizin öteden beri gelen geleneksel el sanatları alanlarına büyük önem vererek Uşak Üniversitesi’ni deri, tekstil ve seramik alanında bir tasarım üssü haline dönüştürdük. Böylece öğrencilerimiz akademik bilgiyi sektörel birikim ve deneyimle taçlanmış, girişimci, donanımlı, çağın ihtiyaç ve idrakine uygun bireyler olarak mezun olurken, insanlık mirasından devraldıkları ortak kültürün unsurlarının farkında yetişkinler olarak da topluma karışacaklardır. Uşak Üniversitesi Rektörü olarak bu önemli faaliyette ortaklarımız İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile böyle önemli bir görevi üstlenerek birlikte faaliyet yapmaktan memnuniyet duydum. Çalışmalarımızın, ortak kültürel mirasımızı yaşatmaya, küresel platforma taşımaya ve daha görünür kılmaya hizmet edeceğine olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, kültürel değerler, toplumların yüzyıllarca devam eden ortak yaşantılarından doğan ve kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu millet haline dönüştürerek kimliğini oluşturan maddi ve manevi değerler bütünü olduğunu belirterek "Bu anlamda projemiz çok önemlidir. Bir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyabilmesi ancak bu değerlerin genç bireyler tarafından özümsenmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür. Enstitümüz kuruluşundan bu yana bize miras olan kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Proje ortağı üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz proje faaliyetleriyle gençlerimizin, kıymetli ve zengin kültürümüzü severek benimsemelerine, özümüze uygun tutum ve davranış geliştirebilmelerine ve böylelikle kültürel aktarım sürecinin devamlılığına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Bölüm Şefi Emine Elgiz proje tanıtım sunusu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Anadolu Destanı” adlı defile katılımcıların beğenisine sunuldu. Bu defilede öğrencilerimiz Anadolu’nun kültürünü yansıtan elbiseleri sergilediler. Müzik dinletisinin ardından ““Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık” temalı konferans verildi.

Toplantı, teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu.