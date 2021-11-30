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KOM’dan tefecilere ağır darbe
Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eşme ilçesinde tefecilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken çok senet ve tabanca mermisi ele geçirildi.
UŞAK 30.11.2021, 17:18
Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eşme ilçesinde tefecilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken çok senet ve tabanca mermisi ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Eşme ilçesinde 3 şahsın tefecilik yaptığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından 3 şahıs, KOM ekiplerince incelemeye alındı. İncelemeler sonrasında yapılan şafak operasyonunda E.O. (51), H.Ç. (49) ve B.K.Y. (36) ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan arama çalışmalarında çok sayıda senet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor