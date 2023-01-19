Kestiği meşe ağacı altında hayatını kaybetti

Uşak’ta kestiği meşe ağacının üstüne düşmesi üzerine bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Zahman köyünde ikamet eden Seyhan Ersöz, tarlasında meşe ağacı kestiği sırada ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Ersöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme çalışmalarının ardından Ersöz’ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.