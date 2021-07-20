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Kendini yaralayan acemi kasaplar, hastaneye akın etti

Uşak’ta kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan çok sayıda acemi kasap, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın etti.

UŞAK 20.07.2021, 14:46
Kendini yaralayan acemi kasaplar, hastaneye akın etti
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Uşak’ta kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan çok sayıda acemi kasap, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da birçok kişi kurban kesti. Her sene olduğu gibi bu sene de acemi kasap vatandaşlar kendilerini farklı yerlerden yaraladı. Yalanan vatandaşlar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın etti. Kurbanı parçalarken elini kesen İslam Kocagöz, eline 5 dikiş atıldığını belirtti. Kocagöz, vatandaşlara bıçakların kaygan olabileceği için peçeteyle tutmalarını tavsiye etti. Hastanede yapılan tedavilerin ardından yaralı vatandaşlar kısa süre içerisinde taburcu edildi.
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