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Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, yaşlı adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

UŞAK 29.05.2022, 17:41
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, yaşlı adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletiyle Uşak’ın Sivaslı ilçesinden Pınarbaşı Beldesi mevkiine seyir halinde olan Mehmet Ali Sağcan (63), karşı taraftan gelen M.Ö. idaresindeki 64 KN 626 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma etkisiyle Sağcan yola savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sağcan, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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