Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkarak orta refüje vuran otomobile aynı yönde seyreden motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Atatürk Bulvarı Huzurpark yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; L.Ö. idaresindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak durabildi. Aynı yönde seyir halinde olan M.T.Ç.’nin kullandığı 64 ACB 601 plakalı motosiklet de bu sırada kaza otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan Alperen Balaban ağır yaralandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alperen Balaban, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.