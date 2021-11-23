Kavga ettiği kişiyi av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı

Uşak’ta kavga ettiği kişi av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Kasım günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Çamtepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş Tilki (17) ile aynı mahallede yaşayan İzzet Göçeroğlu (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte Göçeroğlu, evinden getirdiği av tüfeği ile Tilki’yi vurarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Tilki, kaldırıldığı hastanede 11 günlük tedavisinin ardından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ekiplerce Göçeroğlu’nu arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda İzzet Göçeroğlu, Afyonkarahisar’da ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken beraber kaçtığı iddia edilen Ö.A. ise Denizli’de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ö.A., ifadesinin alınarak serbest bırakılırken; şüpheli İzzet Göçeroğlu ise Uşak Adliyesi’ne sevk edildi. Göçeroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca dün olaya karışan aileler arasında taşlı ve sopalı kavga yaşanmış, cinayet şüphelisinin dedesine ait evde ise henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmıştı.