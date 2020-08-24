Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
UŞAK'TA KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜREN KATİL ZANLISI TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ. KATİL RECEP YILDIRIM, BASIN MENSUPLARININ SORDUĞU SORULARA YANIT VERMEDİ.
Uşak’ta, kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı ağabey, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Bozkurt Mahallesinde Hisarkapı Ulu yolu üzerinde yaşanan olayda, önceden miras davası nedeniyle aralarında husumet olan ve aynı binada yaşayan ağabey kardeş arasında sözlü tartışma çıkmış, karşılıklı hakaret ve küfürleşmelerin ardından ağabey Recep Yıldırım (63), evden aldığı av tüfeği ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım’ı (54) bacağından vurmuştu. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirlerken; cinayet zanlısı Recep Yıldırım ise gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorgusunun ardından kardeşini öldüren Recep Yıldırım, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından Recep Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep Yıldırım, cezaevine gönderilirken basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.
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