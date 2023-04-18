Karaağaç Kapalı Pazar Yeri iftar programıyla açıldı

Uşak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karaağaç Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu, düzenlenen iftar programıyla hizmete açıldı. Programda Belediye Başkanı Mehmet Çakın da vatandaşlara yeni müjdeler verdi.

Yapımı bir süre önce Uşak Belediye ekiplerince başlanılan Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu inşaatın tamamlanmasıyla kullanıma hazır hale geldi. Bugün düzenlenen iftar programıyla Pazar yeri ve düğün salonu açılışı gerçekleşti. İftar öncesinde açılışı gerçekleştirilen Pazar yerinde Belediye Başkanı Mehmet Çakın açıklamalarda bulundu. Başkan Çakın, söz verilen bütün projeler için gece gündüz personellerle birlikte çalıştıklarını belirterek AK Parti belediyesi olmanın imkanlarını da kente aktarabilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yeni projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Çakın, “6 Şubat’ta gerçekleşen depremde de hepimizin gördüğü gibi bir tane Toki binası yıkılmamıştı. Çok şükür devletimizin vatandaşını koruduğunu bir kez daha görmüş olduk. Burada da Karaağaç Mahallemizde 729 konutun temelini hep birlikte atmıştık. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de burada konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Biz de her gün gelişen bu güzel mahallemize daha fazla hizmet edeceğiz” dedi.

Açıklamaların ardından kurdele kesimiyle açılan Pazar yerinde verilen iftar yemeği öncesinde Başkan Çakın vatandaşlarla sohbet etti.