Işık ihlali yapan alkollü sürücü 5 üniversite öğrencisine çarptı

Uşak’ta yüksek promil alkollü olan sürücü ışık ihlali yaparak karşıdan karşıya geçen 5 kişiye çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece geç saatlerde Uşak - İzmir Karayolu TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. İmdat Karadaşlı, kontrolündeki 16 YZ 350 plakalı otomobille seyir halindeyken o sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K.’ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 genç de yola savrulurken sürücü Karadaşlı da olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 genç, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan kaçarak uzaklaşan İmdat Karadaşlı, kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Durak Mahallesi Çetin Sokak’ta ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.