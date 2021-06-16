İş dünyasından Uşak OSB Teknoparka ziyaret

Uşak’ta sanayi ve iş dünyasının önemli temsilcileri, Uşak OSB Teknopark’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uşak OSB Teknopark’ta gerçekleşen toplantıda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Zafer Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Boz ve Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı, Zafer Teknopark Uşak OSB Yerleşkesi’ni tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Rektör Prof. Dr. Savaş’ın, Uşak Üniversitesi’nin sanayiye yönelik çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi verdiği toplantıda, üniversite ve sanayi işbirliği ile yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Geliştirilebilecek ortak projeler ve etkinliklerle ilgili fikir paylaşımı yapılan toplantıda Doç. Dr. Hakan Boz, teknoparkların işletmelere sağladığı KDV, gümrük vergisi, gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleri, çalışanlar için sigorta prim destekleri ile UŞAK OSB Teknopark’ın Uşak’ın girişimci arge ekosistemi için gelecek vizyonu hakkında bir sunum gerçekleştirirken, Koordinatör Dr. Atike İnce Yardımcı ise UTTO’nun sanayiciye yönelik desteklerinden bahsetti.

Toplantının ardından Rektör Savaş, iş dünyası temsilcileriyle birlikte teknoparkı gezdi. Teknoparktaki incelemeler sonrası, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindekiler, bölgede faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında incelemelerde bulundu.