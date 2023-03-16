İlkler Şehri Uşak liderlik maçına çıkıyor

İlkler Şehri Uşak Basketbol takımı, liderlik için yarın sahasında NEF Vakfı Basketbol karşısına çıkacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) B Grubu’nda lider durumdaki 24 puanlı mersin Aykanat Spor’u aynı puanla takip eden Uşak takımının bu haftaki rakibi 10 takımlı grupta 19 puanla 9, sırada yer alan NEF Basketbol Takımı olacak. Liderlik için saha çıkacak olan Uşak Basketbol Başkanı Osman Tekbaş, ligdeki bütün maçları kazanarak Play-of’a birinci sıradan girmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Tekbaş, “Ligde oynamamız gereken tüm maçları kazanarak play offa birinci sıradan girmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda sakatlıktan dolayı eksik oyuncularımız var. Mazeret kabul etmiyor ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu hafta evimizde Galatasaray’ın pilot takımı NEF Basketbol takımını ağırlayacağız. Play offlar öncesi, girdiğimiz kritik virajlardan birisi olan bu maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Cuma günü saat 18.30’da Uşak Üniversitesi Spor Salonunda karşılaşacağımız NEF Basketbol maçına tüm Uşaklı basketbol severleri bekliyorum” dedi.