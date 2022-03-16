İHA ailesinin acı günü

UŞAK (İHA) – İhlas Haber Ajansı (İHA) Uşak muhabiri Köksal Kılınç’ın hayatını kaybeden babası Hacı Ali Kılınç, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

İHA Uşak muhabiri Köksal Kılınç’ın İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki babası Hacı Ali Kılınç, geçtiğimiz Cumartesi akşamı aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hacı Ali Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olan Hacı Ali Kılınç için Çiğli Egekent Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kılınç ailesinin yakınları v dostlarıyla İHA muhabiri Köksal Kılınç’ın mesai arkadaşları katıldı. Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve emniyet personeli de, törene çelenk göndererek, Kılınç ailesinin acısını paylaştı.

Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde kılın cenaze namazının ardından Hacı Ali Kılınç’ın cenazesi, Çiğli Ulukent Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.