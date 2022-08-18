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Huzurevi sakinleri folklor ekibiyle Ankara havası oynadı

Uşaklı yaşlılar, huzurevinde düzenlenen eğlence programıyla birlikte Ankara havası oynadı.

UŞAK 18.08.2022, 10:15
Huzurevi sakinleri folklor ekibiyle Ankara havası oynadı

Uşaklı yaşlılar, huzurevinde düzenlenen eğlence programıyla birlikte Ankara havası oynadı.

Uşak Huzurevi’nde kalan yaşlı vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amaçlı eğlence programı düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe huzurevi yetkilileri ve huzurevinde yaşayan yaşlılar katıldı. Program çerçevesinde yaşlı vatandaşlara verilen yemeklerin ardından Grup Bizbize sahneye çıktı. Çeşitli eğlenceli şarkıların ardından çalınan Ankara Oyun Havası’nda folklor ekibi sahne alıp oynarken eğlenen yaşlı vatandaşlar da folklor ekibine eşlik etti. Yaşlı vatandaşların doyasıya eğlendiği program yaklaşık 2 saatin ardından sona erdi.

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