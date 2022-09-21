Helikopterli şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Uşak’ta çok sayıda ekibin katılımı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirilen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 6 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı. Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi de ele geçirildi. Operasyonda hedefteki 6 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 ‘ü tutuklanırken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı