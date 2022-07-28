Gurbetçi Festivali Uşak’ta başlıyor

Geçtiğimiz aylarda “GençKuşakFest” ve “ModaFest” ile ülke gündemine oturan Uşak Belediyesi’nin yeni düzenleyeceği “Gurbetçi Festivali” 4 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

Son dönemlerde yapılan festivallerle adeta ülkenin gündemine renkli günlerle oturan Uşak, yeni bir festivale daha ev sahipliği yapacak. Uşak Belediyesi, gurbetçi vatandaşların çok olması nedeniyle kent merkezine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşil Karaağaç Yenileme Alanında Gurbetçi Festival düzenleyecek. Karaağaç Göleti’nde düzenlenecek olan etkinliklerinde sandal gezintisi, survivor parkuru, kemankeş okçuluk, ayak tenisi ve voleybol gibi etkinlik alanları kurulacak. Öte yandan flyboard, cirit, halk oyunları ve lazer ışık gösterisi gibi programlar da misafirlerini eğlendirecek. TRT’nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın da sahne alacağı etkinlikte; Kent Orkestrası, Banu Başpınar, Ankaralı Ayşe Dinçer ve Buray gibi ünlü şarkıcılar da sahne alacak.

Uşak Belediyesi tarafından, vatandaşların ulaşımla ilgili sorun yaşamaması adına kent merkezinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan Karaağaç Festival alanına festival boyunca servis kaldırılacağı duyuruldu. 4 Ağustos Perşembe günü itibariyle 12.00’den etkinlik sonuna kadar devam edecek servisler kent merkezine dönüşleri de sağlayacak.