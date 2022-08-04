Gurbetçi Festival, Uşak’ta başladı

İlki Uşak’ta düzenlenen “Gurbetçi Festivali” kesilen kurdelenin ardından renkli görüntülerle başladı.

Çeşitli festivallerle ülkenin gündemine oturan Uşak Belediyesi, bir ilke daha imza atarak “Gurbetçi Festivali” başlattı. Yeşil Karaağaç Mesire Alanı’nda düzenlenen festival açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Katılımcıların kurdele kesimiyle başlayan festival göletteki flyboard gösterisiyle devam etti.

Uçurtma şenliğini de yapıldığı festivalde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman ile birlikte cirit müsabakasına katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival protokol üyelerinin fidan dikimiyle devam etti. Gurbetçi Festival akşam saatlerinde düzenlenecek Kent Orkestrasının konseri ile son bulacak.