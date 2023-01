Geleceğin sanatçıları eserleriyle hayranlık uyandırdı

Uşak Ömer – Dönmez Toklu Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan, ‘Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi’ açılışı Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan ve 300’ü aşkın eserin bulunduğu sergi, yağlı boya, sulu boya, guaş ve karakalem çalışmalarından oluşurken, öğrencilerin açılış sırasında sergilediği canlı performans ve müzik, sergi açılışına gelenleri büyüledi.

Serginin açılışını yapan Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin; “Şu an açılışını yaptığımız sergi, bize öğrencilerimize imkân verildikten sonra yeteneklerini ve sanatlarını nasıl tasarıma dönüştürdüklerine güzel bir örnektir. Hepsi, birinden değerli güzel eserler üretmiş. Öğrencilerimizin bu güzel eserlerini görmek bizi çok mutlu kıldı. Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirimleri ve tasarıma dökmeleri konusunda her zaman her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.