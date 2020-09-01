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Gedik Piliç’ten lezzetli yepyeni bir ürün: Piliç Kokoreç

KANATLI ETİ SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK EDEN GEDİK PİLİÇ, YEPYENİ BİR ÜRÜN OLAN ‘PİLİÇ KOKORECİ’ PİYASAYA SUNUYOR

UŞAK 01.09.2020, 11:33
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Gedik Piliç’ten lezzetli yepyeni bir ürün: Piliç Kokoreç

Kanatlı eti sektöründe yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük eden Gedik Piliç, yepyeni bir ürün olan ‘Piliç Kokoreci’ piyasaya sunuyor.

Kanatlı eti sektöründe araştırmacı 50 mühendisi bünyesinde barındıran, Ar-Ge Merkezi olma çalışmalarını sonuçlanmak üzere yeni ürün proses ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi için sektöre öncülük eden Gedik Piliç, ‘Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz’ sloganıyla bir ürün olan ‘Piliç Kokoreci’ sofralarla buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok ulusal markete, alışılmışın dışında yepyeni bir lezzet getiren Gedik Piliç, Türk yemek kültürü arasında önemli bir yere sahip olan kokorece yeni bir lezzet katan ürününü tüketicilerin beğenisine sunuluyor. ‘Piliç Kokoreç’, hem farklı hem doyurucu lezzetiyle özellikle pişirmesinin pratik olmasıyla da tüketicilerden tam not almayı başardı.

Üretimde yüksek kalite ve verimliliğe ilke edinen Gedik Piliç, çıtır kokoreç ürünüyle kanatlı et sektörüne farklı bir lezzet getirmiş olduk. Her öğüne yakışan kokoreç, Gedik Piliç’in diğer ürünleri gibi yüzde 100 müşteri memnuniyeti misyonunu perçinlemiş oldu.

Kanatlı et sektöründe 1968 yılından beri faaliyet gösteren ve Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından olan Gedik Piliç, 2 bin 600 üzerinde çalışanı, piliç yetiştiricileri, tedarikçileri ve aileleri ile birlikte 25 binden fazla yurttaşın evindeki aşı temsil ediyor. Üretim yeri Uşak olan marka, kurulu olduğu açık ve kapalı alanlar açısından sektörde ilk sıralarda bulunuyor.

Dünyada 16 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin tamamına 55 bayi ile dağıtım yapan Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer alıyor. Günlük 400 bin adet kesim kapasitesine sahip tesislerinde son teknolojik sitemlerle üretim yapan Gedik Piliç, yine günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip ileri işlem tesislerinde sucuk, sosis, döner, köfte ve kaplamalı ürünleriyle dünya pazarını donaltıyor.

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