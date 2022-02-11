Gedik Piliç’e ‘Sıfır Atık’ belgesi

Kanatlı sektöründeki yatırımları ve teknolojik alt yapısıyla sektörün öncü markalarından birisi haline gelen Gedik Piliç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atik’ belgesiyle onurlandırıldı.

Türkiye’nin önde gelen tavukçuluk firmalarından Gedik Piliç, üretim ve ihracatta gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Üretim ve ihracattaki başarılarının yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Gedik Piliç, “Daha yeşil bir dünya için sıfır atık” sloganıyla yürüttüğü faaliyetlerinin karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atik’ belgesiyle ödüllendirildi.

Uşak Valiliği aralığıyla Gedik Piliç’e takdim edilen belgede, “Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş; 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince ‘Sıfır Artık Yönetim Sistemi’ni kurarak ‘Sıfır Atık’ belgesini almaya hak kazanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Gedik Piliç olarak “Daha yeşil bir dünya için sıfır atık” sloganından asla taviz vermeden faaliyet gösterdiklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Çağımızda dünyamızı tehdit eden en büyük problemlerden biri olan, iklim ve çevre krizi için sürdürülebilirlilik politikalarının kaçınılmaz olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla yola çıkarak, atık oluşumunun ve israfın önüne geçmek, kaynakların daha verimli kullanılması için Sıfır Atık projesini hayata geçirdik. Yarınlara bırakacağımız, yaşanabilir bir dünya için sıfır atık politikasından asla taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.