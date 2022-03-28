UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) bünyesindeki Evlilik Okulunun ikinci mezunlarına sertifikalarını takdim etti.

Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) bünyesindeki Evlilik Okulu ikinci mezunlarını verdi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan çiftler sertifikalarını aldı. Ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, eğitimlerini başarı ile tamamlayan çiftleri tebrik etti.

“Aile Her Şeyin temeli”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 Yılı’nın Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, “Bizler de UKAMER ile birlikte bir evlilik okulu etkinliği organize ettik. İlimizdeki Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımız; kendilerine uzun, hayırlı, bereketli bir evlilik geçirmeleri için çeşitli eğitimler de verdiler. Bu vesileyle genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel bir evlilik hayatlarının olmasını temenni ediyorum. Gerçekten aile her şeyin temeli. Biz de belediyemizce, hem evli çiftlerimizi daha fazla bilinçlendirmek hem de bunu keyifli hale getirebilmek için böyle bir kamp programı tertip ettik. Valiliğimizce ilan edilen Aile Yılı dolayısıyla ailelerimize yönelik etkinliklerimizi sıklaştıracağız ve evlilik okulu etkinliğimizin de faaliyetlerini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi, UKAMER Başkanı İlknur Ertuğrul katıldı.