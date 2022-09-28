Evlilik okullarının ilk çifti dünya evine girdi

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün destek verdiği Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ilk çifti, eğitim sonrasında yapılan nikah merasimi ile dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını ise Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın kıydı.

Uşak Belediyesi bünyesinde UKAMER tarafından düzenlenen ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden de destek alınan Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ilk çifti düzenlenen nikah ile dünya evine girdi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Çakın, “Bin bir emekle kurulan yuvaların dağılmaması, aile saadeti ve mutluluğunun ömür boyu sürmesi için düzenlediğimiz ‘Evlilik Okulu’nun gençler arasında tercih edilmesi bizi mutlu kılıyor. Aile saadetini yaşadıkları sürece devam ettirme azminde olan Özge ve Ömer Özbiçici çifti, mutlu bir aile için önce Evlilik Okulu’nu bitirdi. Sonra da nikâh kıyarak hayatlarını birleştirdi. Bu kararları bizi de çok mutlu kıldı” dedi.

Başkan Çakın’dan evli çiftlere davet

Evlilik Okulu için yeni program düzenlediklerini kaydeden Başkan Çakın, “Kadın Koordinasyon Merkezimiz tarafından organize edilen, alanında uzman danışmanların çeşitli konularda eğitimler vereceği ve Kayaağıl Termal ‘de bir gece konaklama imkanı sunulacak 4. Evlilik Okulu sizleri bekliyor. Tamamen ücretsiz olan bu etkinlikte yer almak için; siz de hafta içi mesai saatlerinde başvuru ve kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aile kurmak amacıyla nikah başvurusu gerçekleştiren tüm çiftlerimizi ücretsiz olan bu eğitimden faydalanmaya davet ediyoruz” duyurusunda bulundu.