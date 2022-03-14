Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

UŞAK (İHA) – Uşak’ın Eşme ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet Bozkurt, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Güllübağ köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Bozkurt, bir süredir tedavi gördüğü yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 9 çocuk ve 24 torun sahibi olan Ahmet Bozkurt için doğup büyüdüğü köyünde askeri tören düzenlendi.

Savaş yıllarında yazmaya başladığı ve bu güne kadar sayısı 200’ü aşan şiirleri bulunan Kore Gazisi Ahmet Öztürk’ün cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Öztürk’ün tören mangasının omuzlarında taşınan tabutuna son kez sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Öztürk’ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.