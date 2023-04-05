Eşme’de Enderun usulü teravih namazı kılındı

Uşak İl Müftülüğü Ramazan ayı faaliyetleri çerçevesinde Eşme Merkez Camiinde Enderun Usulü Teravih Namazı Programı düzenledi.

Uşak’ın Eşme İlçesinde düzenlenen İl Müftülüğü Ramazan ayı faaliyetleri dahilinde Osmanlı döneminden kalma dini bir gelenek olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Enderun Usulü Teravih Namazını Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır kıldırdı.

Uşak İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “İlçelerde ikamet eden halkımızın da Mübarek Ramazan ayının feyzi ve bereketini hissetmesi, kadim geleneklerimizden olan Enderun Usulü Teravihle buluşması amacıyla yapılan etkinlik Eşme halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Namaz öncesi İl Müftümüz Burhan Çakır kürsüde sohbetiyle, seçkin Hafız hocalarımızdan oluşan ekibimiz mihrap ve mahvilde Kur’an-ı Kerim, ilahi, kaside ve salât-ı ümmiyelerle camiye akın eden cemaatimizle buluştu. Katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” denildi.