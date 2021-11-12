En başarılı bilim insanı listesinde Uşak Üniversitesi’nden 4 bilim insanı yer aldı

2020 senesinde çalışmaların incelenerek 190 bin 63 bilim insanının yer aldığı World Top Scientists List sıralaması açıklandı. Sıralamada ülkemizden 150 bilim insanı yer alırken Uşak Üniversitesi’nden de 4 bilim insanı listede kendisine yer buldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi’nin öncülük ettiği dünyadaki yüzde 2’lik dilime giren bilim insanları listesi açıklandı. 2020 senesinde yapılan çalışmaların değerlendirilerek 190 bin 63 bilim insanının yer aldığı listede Türkiye’den 150 bilim insanı yer alırken ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Uşak Üniversitesi’nden de 4 bilim insanı listede kendisine yer buldu. Uşak Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Ekrem Savaş, en başarılı bilim insanları listesinde Matematik - İstatistik alanında kendisine 555.sıradan yer buldu. Ayrıca Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çalışkan, Etkinleştirme ve Stratejik Teknolojiler alanında 2 bin 712. sırada, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Asi, Mühendislik alanında 6 bin 467. sırada ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Gök, Kimya alanında bin 290. sıralamaları ile sıralamaya girmeye hak kazandılar.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2019 sıralamalarında Uşak Üniversitesinden iki bilim insanın listeye girdiğini hatırlatarak “2020 sıralamalarında ise 4 bilim insanımız listeye girmeye hak kazandı. Listeye giren öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum. Uşak Üniversitesi olarak uluslararası sıralamalardaki başarılarımız ve görünürlüğümüz artıyor. Bir kez daha açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Hocalarımızın başarıları genç akademisyenlerimize rol model olmaktadır” dedi.