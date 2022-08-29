Emniyet Müdürü Gezer’den Dumlupınar’a giden bisikletçilere jest

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Aydın’dan Kütahya’ya bisikletle 300 kilometrelik yola çıkan bisikletçilere Dumlupınar Şehitliğine bırakılmak üzere bayrak ve flama verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı için Aydın’dan Kütahya’ya yaklaşık 300 km’lik yolu bisikletle gitmek üzere 20 kişilik bir ekip yola çıktı. Aydın’dan Kütahya’ya 300 kilometre pedal çevren Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyesi 21 sporcu, Uşak Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bu anlamı ziyaret için Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz’a teşekkür eden Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, konuklarına Türk Bayrağı ve Emniyet Müdürlüğü Bayrağı hediye etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Gezer; “Çok güzel ve anlamlı bir şey gerçekleştiriyorsunuz. Biz, Kurtuluş savaşımızın geçtiği o topraklara görevimiz gereği gidemiyoruz. Size Türk Bayrağı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Bayrağını hediye etmek istiyorum” dedi ve öperek bayrakları Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz’a teslim etti.

Yıkılmaz da Emniyet Müdürü Gezer’e ilgisinden dolayı teşekkür etti. Bayrakları öperek teslim alan Yıkılmaz; “Bizde bu nazik karşılamanız ve bizlere göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Aydın’dan bu yana gittiğimiz her yerleşim alanında polisimizin aldığı güvenlik tedbirleri sayesinde hiç sorun yaşamadan buralara geldik. İyi ki varsınız” dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.