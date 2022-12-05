Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay cumartesi gece geç saatlerde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde merkeze bağlı Kaşbelen Köyü’nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre eğlence mekanında M.H. ve Mustafa Çakır arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini silahlı kavgaya bırakırken Çakır, M.H.’yi ateşli silahla vurarak yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.H.’yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Mustafa Çakır ve yanındaki bir arkadaşı ise Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yanındaki arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ağır yaralanan M.H., bugün kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.