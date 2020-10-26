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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü 3 saat sonra kurtarıldı

UŞAK’TA İKİ HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTULDU.

UŞAK 26.10.2020, 19:56
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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü 3 saat sonra kurtarıldı

Uşak’ta iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucunda devrilen kamyonette sıkışan sürücü, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtuldu.

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Efe (32) kontrolündeki 06 GA 6609 plakalı hafriyat kamyonuyla Ergin Öz (32) kontrolündeki 06 FZ 6523 plakalı yine hafriyat kamyonu Susuz Koyu Kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ergin Öz kontrolündeki kamyon yan devrilirken sürücü Öz, devrilen kamyonda sıkıştı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Ali Efe’yi Banaz Devlet Hastanesine kaldırırken itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmalarının ardından sıkıştığı kamyondan kurtarılan Ergin Öz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ali Efe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Ergin Öz’ün durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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