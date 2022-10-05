CHP’li üye, sağlık sorunları nedeniyle belediye meclisinden istifa etti

UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Nuri Demirel, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Uşak Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Nuri Demirel, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Demirel’in yerine geçtiğimiz yerel seçimlerde 4. sıra meclis üyesi adayı olan Uşak Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Eren Ceylan’ın görev yapacağı belirtildi.