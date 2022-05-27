Çatıda kaynak yapılırken başlayan yangına müdahale devam ediyor

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Vali Turan Ergün, yangının çıkış sebebi hakkında açıklamalarda bulunurken 3 itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Uşak - Sivaslı yolu üzerinde bulunan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi. Çevre iller ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yangına bütün hızıyla müdahalesi devam ederken Uşak Valisi Turan Ergün de yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç’tan bilgiler aldı.

Açıklamalarda da bulunan Vali Ergün, yangının çıkış sebebinin çatıda yapılan kaynak olduğunun, detayların yangın raporunda belirleneceğini ve 3 itfaiye erinin de dumanlardan etkilendiğini açıkladı. Ayrıca Vali Ergün, gözyaşlarına hakim olamayan fabrika sahibine de tesellilerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti