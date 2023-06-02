Çarşı Uşak’ta çalışmalar hız kazandı

Uşak Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Çarşı Uşak’ta ayakkabıcılar çarşısı, eski garaj ve çarşamba pazarı yeni bir yüze kavuşmak için gün sayıyor. Başkan Çakın, yaptığı açıklamada; kent meydanlarını ve modern bir yapıyı içeren projede sürecin hız kazandığını vurguladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda Çarşı Uşak projesi için olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaşanan deprem felaketinin yoğunluğuna rağmen projeyi desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Çakın, “Önümüzdeki hafta bakanlığımızın görevlileri eşliğinde vatandaşlarımızla nihai görüşmeleri sağlayarak muvafakat senetlerini imzalamaya başlayacağız. Hedefimiz yaz sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlayarak proje için yıkım çalışmalarına başlamak.” dedi.

Ayakkabıcılar için alan hazırlanacak

Ayakkabıcılar çarşısı esnafının da proje yapım süresinde çalışmasını sürdürmesi ve mağduriyet yaşamaması adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakın, “Ayakkabıcılarımızın yer alması için yapımını planlamış olduğumuz, yeni belediye binasının yanında bulunan alan içinse ihale aşamasındayız. Hedefimiz buradaki dükkanların yapımını tamamlamak ve süreci hızlandırmak” dedi.