Çarşı Uşak projesinde ön protokol imzalayan esnafa öncelik

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çarşı Uşak Projesi” uygulama alanında işyeri olan esnaflara erken imza attıkları takdirde önlerden işyeri verileceğini duyurdu.

Başkan Çakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işyeri proje dahilinde kalan esnafın, ön protokol imzaladığı takdirde geçici olarak tahsis edilecek işyerlerinden önlerden yer alma hakkına sahip olacağını açıkladı

Çakın, “Çarşı Uşak projesinde, proje alanında bulunan işletmeler için belediye binamızın yan kısmına geçici dükkanlar yapılacaktır. Ön protokolü imzalayan mülk sahiplerinin, proje yapım süresince kira bedeli ödemeden kullanacağı dükkânın yerini öncelikli olarak seçme hakkı olacaktır.

Tüm mülk sahiplerimizin ön protokolü imzalamak ve geçici dükkanını öncelikli olarak seçmek için Uşak Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’ne bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Çarşı Uşak ile uşak değer bulacak”

Başkan Çakın, kent merkezinde bulunan ve 60 yılı aşkın bir zamandır hizmet veren ayakkabıcılar çarşısı, Çarşamba pazaryeri ve eski otogarı dahil eden 36 bin metrekarelik bir alanda yapılması tasarlanan ‘Çarşı Uşak’ projesini, “Uşak Belediyesinin vizyon projelerinden birisi” olarak tanımladı.

Çakın, “Uşak Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Çarşı Uşak’ta ayakkabıcılar çarşısı, eski garaj ve Çarşamba Pazarı yeni bir yüze kavuşacak. Kent meydanları, modern dükkanlar, yer altı otoparkı gibi birçok unsuru barındıracak dev proje ile hem mülk sahipleri hem de Uşak halkı önemli bir kazanım yakalayacak. Konuyla ilgili ön protokol için yüzde 85’lik bir alan için olumlu geri dönüş bulunmaktadır. Uşak’ın sadece bugününü değil, yarınlarını da güzel kılmak için sağlam adımlar atmak gerek. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz projelerde kararlı bir şekilde ilerleyecek; halkımıza kazanım sağlayacak işlere imza atmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.