Blaundus Antik Kentinde çalışmalar devam ediyor

Uşak’ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundus Antik Kentindeki çalışmalar devam ediyor.

Uşak’ta başta Plan - Bütçe ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olmak üzere bir çok kurum komisyonları, Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyünde bulunan Blaundus Antik Kent’e giderek durum değerlendirmesi ve incelemelerde bulundu. Burada yapılan çalışmaları yerinde yakından takip eden ekipler, yapılabilecek yenilikler ve yeni çalışmalar için fikir alışverişi yaparak Antik Kent hakkında da bilgiler edindi.