Bir anda yağan yağmur ve dolu ile köyü sel bastı
UŞAK İLİNİN BANAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞININ ARDINDAN SEL MEYDANA GELDİ. SELDE ÖLEN VEYA YARALANAN BULUNMAZKEN ÇEVREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
Uşak ilinin Banaz ilçesinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışının ardından sel meydana geldi. Selde ölen veya yaralanan bulunmazken çevrede maddi hasar meydana geldi.
Olay, Banaz ilçesine bağlı Alaba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından sel meydana geldi. Köyde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken su basan noktalarda vatandaşlara yardım etti. Meydana gelen selde ölen ve yaralanan olmazken, bazı noktalarda maddi hasar meydana geldi. Selden dolayı köyde 10 ev zarar görürken, yaklaşık 70 hektarlık alanı su bastı.
Öte yandan, köy içerisinde yolda kalanlar olurken, evini su basan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile suyu tahliye etti. Bir arazi içerisinde selden dolayı mahsur kalan hayvan ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
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