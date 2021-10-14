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Belediye ekiplerine ’Afet farkındalık’ eğitimi

Uşak Belediyesi personeli, doğal afetlere karşı Afet Eğitim Seferberliği kapsamında AFAD ekiplerinden eğitim aldı.

UŞAK 14.10.2021, 13:23
Belediye ekiplerine ’Afet farkındalık’ eğitimi

Uşak Belediyesi personeli, doğal afetlere karşı Afet Eğitim Seferberliği kapsamında AFAD ekiplerinden eğitim aldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş ve tüm illerde Afet Eğitim Seferberliği başlatılmıştı. Bu kapsamda Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki eğitimciler, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında Uşak Belediyesi personelleriyle bir araya gelerek olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. "Afet Farkındalık Eğitimleri" ile olası afet senaryolarında neler yapılması gerektiği, öncesinde ve sonrasında izlenilmesi gereken süreçler paylaşıldı.Dört oturumda ve 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde olası hasarların azaltılması için ön tedbirlerin, afet sonrasındaysa planlı ve doğru bir şekilde atılacak adımların hayatta kalmak adına büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

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