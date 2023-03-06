Basri Yıldırım: “6’lı masada çıkarlar ters düşünce dağılma başladı”

AK Parti’nin Uşak’taki ilk milletvekili aday adayı olan Basri Yıldırım, Meral Akşener’in hamlesinden sonra dağılan 6’lı masayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Koltuk sevdasının yoğun olarak görüldüğü Millet İttifakı, topluma yönelik bir çalışma ortaya koymak yerine, sürekli negatif söylemler ve umutsuzluk yaydılar. Çıkarları ters düşünce de dağılmaya başladılar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması üzerine bir açıklama yapan Basri Yıldırım, Millet İttifakı’nın bir birine benzemeyen partilerden kurulduğunu belirterek, “6’lı masa kurulduğu günden beri zoraki evlilik gibiydi. Bir ideali olmayan, temelsiz ve davasız yapılar buna mahkumdur. Bizim 6’lı masada da durum buydu ve son birkaç yıldır, oturup kalktılar, yemek yediler ve boş laftan başka hiçbir argüman ortaya koyamadılar. Kendi adaylarını dahi belirleyemediler. Bizim bir davamız var ve bizim duruşumuz net. Bizim davamız, ülkemizin son 20 yılda kaydettiği ilerleme hamlesinin bir tık öteye taşınmasıdır” dedi.

Muhalefetin topluma hiçbir umut veremediğini ve kendi içindeki sorunların temelinin de bu olduğunu dile getiren Basri Yıldırım, şöyle konuştu:

“2018 seçimlerinden bu yana dünyada ve Türkiye’de virüs, enerji krizi, tedarik zinciri, enflasyon, komşularımız Ukrayna ve Rusya savaşı, yangın, sel, deprem, terör gibi olağanüstü olaylar yaşanırken 6 +1 (HDP) partiden oluşan millet ittifak adı altında toplanan muhalefet hep insanlarımıza hiçbir fayda sağlayamadı. Koltuk sevdasının yoğun olarak görüldüğü Millet İttifakı, topluma yönelik bir çalışma ortaya koymak yerine, sürekli negatif söylemler ve umutsuzluk yaydılar. İnsanlara korku ve umutsuzluk yayarken, tek bir köye muhtar dahi olmayacak bu kişiler, cumhurbaşkanlığı, yardımcılıklar, bakanlıklar ve milletvekilliklerinin pazarlığıyla meşguldüler. Çıkarları ters düşünce de dağılmaya başladılar. Çünkü bunları bir birine tutacak manevi ve ileriye dönük bir ideoloji yok. Bunların Türkiye’nin yarını için bir projeksiyonu ve hedefi yok. Niye orada olduklarını, onlar dahi bilmiyorlar. AK Parti’de siyaset yaptığım günden beri, partimizin ülkemiz adına hep bir hedefi ve ideali olduğunu gördüm. Çünkü biz, 2 günü eşit olan zarardadır Hadisi Şerifini kendimize şiar edindik. Ülkemiz adına sürekli bir çalışma içindeydik. Bugün de yaşadığımız depremin yaralarını sarmaya çalışan bir Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın şu andaki tek gündemi depremin yaralarını sarıp, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak ve ülkemiz adına konan hedeflere ulaşmaktır”