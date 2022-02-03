Başkan Çakın’dan Regaip Kandili mesajı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla vatandaşların kandilini kutladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Çakın, İslam alemi olarak bir Regaip Kandili’ne daha idrak edecek olmanın şükrü içerisinde olunduğunu belirtti. Başkan Çakın, yayımlanan mesajda “İslam alemi olarak bir Regaip Kandili’ni daha idrak edecek olmanın sevinci ve şükrü içerisindeyiz. Yüce Allah’ın bizler için verdiği ve mübarek üç ayların ilk kandili olan bu kutlu gecede; Allah’tan niyaz ettiğimiz, O’ndan dilediğimiz her hayrın kabul görüp tarafımıza nasip olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bu gecenin Allah’a el açıp kabul olmasını umduğumuz dualarla ve yapılacak ibadetlerle geçmesini diliyorum. Devletimiz ve milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunların bertaraf edilmesi dileğiyle; milli birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini ve toprağımızda yaşayan her canlının huzur ve refah içinde olmasını da Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Müslümanların bu mübarek gecesini tebrik ediyor, dualarımızın Allah katında kabul olmasını diliyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.