Başkan Çakın yayalaştırılmış sokaklar projesini yerinde inceledi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yapımı süren yayalaştırılmış sokaklar projesi uygulama alanını gezdi ve bölgede incelemelerde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan 1 Eylül Caddesi, 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ile sokağın sonundaki parkın bulunduğu bölgeyi kapsayan “Yayalaştırılmış Sokaklar” projesi uygulama alanını gezdi. Alanda incelemelerde bulunan Çakın, yetkililerden projenin gidişatı hakkında bilgi aldı. Çakın’ın bölgeyi denetlemesi sırasında yanına gelen vatandaşlarla sohbet ederek yayalaştırılmış sokaklar hakkında Uşaklı vatandaşların ve bölge esnafının düşüncelerini aldı.

Vatandaşların olumlu düşünceleri üzerine keyfi yerine gelen Başkan Çakın’ı bir sürpriz bekliyordu. Trafiğe kapalı sokakta ateş yakarak ısınan ve müzik yaparak eğlenen gençleri gören Çakın, bir müddet gençlerle oturdu. Müziğe eşlik eden Çakın, gençlerden proje hakkında olumlu tepkiler alınca keyfi yerine geldi. Çakın, Uşak halkına çok güzel bir sürprizi olduğunu söyledi. Ancak bu sürprizin ne olduğunu açıklamadı.

“Hem vatandaş hem esnaf kazanacak”

Proje hakkında bilgiler veren Uşak Belediye Başkanı Çakın, “Kent merkezinde yer alan ’Yayalaştırılan Sokaklar’ projesi çerçevesinde kirli bir görüntüye ve gürültüye sebebiyet veren araç trafiğini ilgili sokaklarda durdurarak, şehre yeni bir cazibe merkezi kazandırılması amaçlanıyor. Altyapısından üstyapısına özel bir teknikle sürdürülen çalışmalar ticaret hacmini arttıracak, bölgeye her açıdan değer kazandıracak. Bu proje sayesinde; ele aldığımız bölgedeki sokaklar daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca yaya sirkülasyonunun artması ile bölgedeki hareketlilik daha da çoğalacak. Bu da hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı memnun edecek.

Yayalaştırılan Sokaklar Projesi’nin tamamlanmasıyla teknik ve sosyal anlamda bölgedeki yaya hareketliliği artacak. Böylece hem vatandaş hem de esnaf açısından ciddi kazanımlar elde edilecek. Çalışmalar sonucunda görsel açıdan daha cazip bir alana kavuşacak alan ile kent merkezimiz güzelleşecek, şehrimizin değerine değer katılacak. Bu anlamlı projeyi şehrimize kazandıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.