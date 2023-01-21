Başkan Çakın, “Gönül Buluşmaları” projesi için vatandaşlarla buluştu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Gönül Buluşmaları” çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hem soru hem de taleplere yanıt verdi.

Uşak Belediyesi tarafından daha önce birçok kez gerçekleştirilen Gönül Buluşmaları programı bu kez Ovademirler Mahallesi’nde düzenlendi. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Çakın vatandaşların talep ve sorularına da yanıt verdi. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve geldikleri günden bu yana mahallelere değer katmak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade ederek,“Bugün, görevimize başladığımız andan itibaren mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere göstermeyi ve anlatmayı arzu ediyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte mahallemizde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yapmak ve sorularınızı yanıtlamak için sizlerle bir aradayız.” dedi.

Ovademirler Mahallesi’nde alt yapı konusunun çözüme kavuşturulduğuna ve üst yapıda birçok çalışma gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Çakın, “Ovademirler’in 2019’da Uşak Belediyesi’ne mahalle olarak bağlanmasıyla birlikte ilk gündem maddemiz yanı başımızda bulunan Ayrıştırma Tesisi’ndeki sıkıntılardı. Belediyemiz tarafından ihaleye çıkan yeni modern Ayrıştırma Tesisi hızlı bir şekilde tamamlandı ve mahallemiz kötü koku ve görüntüden kurtuldu. Ayrıca kanalizasyon ve içme suyunu baştan aşağıya yeniledik ve mahallenin dört bir tarafında bulunan yolları sathi kaplama, taş parke kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşıma en uygun hale getirdik” dedi.