Başkan Çakın, festivalde dereceye giren vatandaşların ödüllerini verdi

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından düzenlenen Genç Kuşak Fest’te takım oyunlu ve bireysel yarışmalarda dereceye giren vatandaşların ödülleri verildi.

14-15 ve 16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kentte yaşayan vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini toplayan Genç Kuşak Fest, içeriğinde kum voleybolundan ayak tenisine, 3x3 Basketboldan Pub-g turnuvasına kadar pek çok bireysel ve takım odaklı yarışmalara ev sahipliği yaptı. Yarışmalarda dereceye giren takım veya kişilere ödülleri, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte gerçekleşti.

Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Başkan Çakın, Uşak Belediyesi olarak şehirde sportif tüm faaliyetlere ve sporun gelişmesine katkı sağlayacak her türlü girişimi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak; “Genç Kuşak Fest’teki güzel atmosferi tatlı bir rekabetle taçlandırdık. Burada birçok dostluğun da kurulduğuna inanıyorum. Dilerim ki bu dostluklar, saha dışında da pekişmeye ve gelişmeye devam eder. Biz de güzel bir şeye daha vesile olmuş olmanın mutluluğunu yaşarız” diye konuştu.