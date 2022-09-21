Başkan Çakın eski belediye binasının yerine yapılacak projeler hakkında bilgi verdi

Uşak’a 67 yıl belediye binası olarak hizmet veren 4 katlı bina yıkıldı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yıkılan binanın yerine yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çakın, 4 katlı eski belediye binasının 15. Yüzyıldan kalma Ulucami’nin siluetini kapattığını, bu alandaki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak ve İsmetpaşa Caddesi ve bölgeye ekonomik işlerlik kazandırmak için yıktıklarını açıkladı.

Çakın, yıkılan binanın yerine neler yapmak istediklerini de şu şekilde sıraladı:

“Birçok vatandaşımızın merak ettiği sorunun yanıtını buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Uşak Belediyesi eski hizmet binasının sonradan yapılan kısmı yıkıldı. Ancak kasap hali olarak kullanılan tarihi bölümse muhafaza edildi. Yıkılan bina yerine 6 metre geride ve 6 metre daha düşük kotta 2 katlı bir bina yapılacak. Binanın ön kısmında daha ferah ve tarihi dokunun ortaya çıktığı bir meydan açılmış olacak. Tarihi yapılarla bütünleşen iki katlı binanın ve kasap hali olarak hizmet veren bölümün zemin katlarında oluşturulacak dükkânlar esnaflarımıza yeni bir merkez olacak. Üst katta ise ‘Esnaf Odaları Birliği’ bulunacak”