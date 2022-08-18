banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

Başkan Çakın, Düzce’ye atanan Albay Murat Kılıç’ı makamında ağırladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Düzye’ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç’ı makamında ağırladı.

UŞAK 18.08.2022, 09:28
Başkan Çakın, Düzce’ye atanan Albay Murat Kılıç’ı makamında ağırladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Düzye’ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç’ı makamında ağırladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 yıldır Uşak’ta görev yapan ve İçişleri Bakanlığı Atama Kararnamesi ile Düzce’ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç’ı makamında misafir etti. Makam odasında edilen sohbetlerin ardından Başkan Çakın, Albay Murat Kılıç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Yorumlar (0)
27°
açık