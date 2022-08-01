Başkan Çakın, basın mensuplarıyla birlikte saha çalışmalarını inceledi

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, basın mensuplarıyla birlikte kentte belediye bünyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atapark Çayzade’de basın mensuplarıyla birlikte yapılan toplantının ardından kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Düzenlenen inceleme çalışmaları uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve şimdi Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında bir diorama müzesine dönüştürülen Atapark Kule’den başladı. Birçok seçkin ve özel çalışma ile dönemin en güçlü şekilde yansıtılacağını paylaşan Başkan Çakın, merkezin Kurtuluş Haftası’nda açılacağını söyledi. Burada yapılan incelemelerin ardından Acun Sokak ve çevresinde bulunan “Yayalaştırılan Sokaklar” incelendi. Yürütülen çalışmaları tüm detaylarıyla paylaşan Çakın, burada tüm altyapı çalışmalarının özenle yapıldığını, üstyapının ise sağlam bir forma büründüğünü; artık kırık taşlarla karşılaşılmayacağını aktardı. Kent mobilyalarının ve aydınlatmaların yerleştirilmesiyle yayalaştırılan sokakların bambaşka bir görünüme sahip olacağını ekleyerek, İsmetpaşa ile bir bütün oluşturacağının altını çizdi.

Basın mensuplarıyla birlikte kent merkezinde hayata geçirilen ve gençlerin eğitim hayatındaki başarısına büyük bir katkı sağlayacak olan Etüt Merkezi Projesi de gezilen yerler arasında yer buldu. Çakın, “Burada ücretsiz olarak eğitimler verilecek, gençlerimiz sakin bir ortamda ders çalışabilecek. Grup çalışma odaları da etüt merkezimizde yer alacak.” dedi.

İsmetpaşa’yı görsel açıdan güzelleştiren ve ticari hacmini artıran düzenlemeleri anlatan, yenilenmenin zaruri olduğunu paylaşan Çakın, “Cephe kaplama işlemi sonrası alt ve üstyapı çalışmaları yapılacak. Her geçen gün ilginin düştüğü bu gölge çalışmaların ardından güçlü bir ticari hacme, ciddi bir sirkülasyona sahip olacak” ifadelerini kullandı. Belediyeye ait eski hizmet binasının da caddenin canlılığına katkı sağlayacak bir ticaret merkezine dönüştürüleceğini dile getiren Başkan Çakın, daha sonra Kentsel Dönüşüm alanında yapılan parkı, Esentepe’ye yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu, Bölme’ye kazandırılan mesire alanını, Yeşil Karaağaç’taki yenileme çalışmalarını ve Kayaağıl Termal Tesisleri’ni basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceledi.