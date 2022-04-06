Banaz’da çıkan orman yangınında müdahale devam ediyor

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangınında müdahale bütün hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına 6 arazöz, 1 tanker, 1 iş makinesi ve Banaz İtfaiyesi’nden çok sayıda ekiple müdahale ediyor.