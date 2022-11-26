Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak’ta Alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın, oturduğu apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Uşak merkez Kemalöz Mahallesi 3. Yöre Sokakta meydana geldi. Edilen bilgiye göre; sokaktaki bir apartmanın ikinci katındaki dairede ikamet eden 74 yaşında Zeliha Boz, belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşerek beton zemine çakıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelmesinin ardından Zeliha Boz’un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.